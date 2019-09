Explosion in Gerätehalle

Ein 43-Jähriger aus dem Bezirk Rohrbach nahm am 28. September gegen 14 Uhr an einer Radladerschaufel Schneidarbeiten mit einem Winkelschleifer vor. Die Radladerschaufel hatte er direkt beim offenen Einfahrtstor zu seiner Gerätehalle auf zwei Holzböcke gestellt. Während der Schneidarbeiten kam es in der Gerätehalle plötzlich zu einer heftigen Explosion, wobei mehrere Fenster der Gerätehalle barsten. Außerdem wurden eine in der Gerätehalle abgestellte Zugmaschine und der im Bereich des Einfahrtstores abgestellte Radlader durch die Wucht der Explosion stark beschädigt.

Der 43-Jährige wurde nicht verletzt, er stand zum Zeitpunkt der Explosion hinter der Radladerschaufel in geschützter Position. Die Explosionsursache ist derzeit noch unbekannt.