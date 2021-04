Experten und Bürger erarbeiten Zukunftsplan für St. Stefan-Afiesl

In welche Richtung wird sich die vergleichsweise junge Gemeinde St. Stefan-Afiesl in den nächsten Jahren im Bereich Wohnen und Leben entwickeln? Antwort auf diese Frage soll das Projekt "Masterplan 2030" bringen, bei dem auch die Bürger ein Wörtchen mitzureden haben. Welche Maßnahmen sollen innerhalb bestehender Siedlungsgrenzen gesetzt werden, auf welchen Flächen soll der Kernort künftig erweitert werden? Wie sollen wichtige öffentliche Räume im Ortskern gestaltet werden? Das sind die brennendsten Fragen in der Ortsentwicklung. Außerdem macht sich die Gemeinde Gedanken über die Nutzung von leerstehenden Objekten und über moderne Wohnformen.

"St. Stefan-Afiesl entwickelt sich immer mehr zu einer beliebten Wohngemeinde. Das führt aber gleichzeitig dazu, dass Möglichkeiten, sich bei uns niederzulassen, schwinden. Wir haben daher im Gemeinderat den Beschluss gefasst, diese Aufgabe selbst anzugehen und uns dabei bestmöglich unterstützen zu lassen", erklärt der Bürgermeister Alfred Mayr (VP). Das Architekturbüro "nonconform" wird den Prozess begleiten. In der ersten Phase werden Vertreter von Gemeindepolitik und Verwaltung den Rahmen abstecken.

Ideenwerkstatt folgt

Im Juli wird eine Ideenwerkstatt folgen. An drei aufeinanderfolgenden Tagen ist die gesamte Bevölkerung eingeladen, mitzudiskutieren und ihre Ideen und Konzepte einzubringen. "Wir wollen im Vorfeld auch Ideenboxen an wichtigen Stellen in der Gemeinde aufstellen, in die die Bürger Vorschläge einwerfen können. Diese werden dann bei der Ideenwerkstatt bereits präsentiert und weiterentwickelt", plant Mayr. Daraus soll eine Grundlage für das nächste örtliche Entwicklungskonzept entstehen.