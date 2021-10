Die Mühlviertler Bauern blicken auf ein gutes Grünlandjahr zurück. Fast über jedem Silo thront ein mächtiger Gupf, und in den Rundballen-Depots stapeln sich die "Binkeln" in den absonderlichsten Farben – was zu einem guten Teil auch dem zurückliegenden Wahlkampf geschuldet ist. Fast niemand verschwendet da einen Gedanken an die Engerling-Plagen der vergangenen Jahre. Aber nur fast niemand, denn die Grünland-Experten warnen vor einem Hauptfraßjahr 2022 und erheblichen Schäden im Grünland.