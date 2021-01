Experte hilft beim Lohnsteuerausgleich

Jahr für Jahr geht Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sehr viel Geld verloren, weil sie ihre steuerlichen Möglichkeiten nicht ausschöpfen. Speziell eine umfassend erstellte Arbeitnehmerveranlagung kann dazu beitragen, sich einmal im Jahr eine schöne Summe vom Finanzamt zurückzuholen. "Gerade in Zeiten immer höherer Lebenshaltungskosten kommt es für viele Menschen auf jeden Euro an. Unser Lohnsteuerexperte Leopold Pichlbauer hilft in vertraulichen Einzelberatungen bei der Durchführung der Arbeitnehmerveranlagung", lädt der Vorsitzende der SPÖ im Bezirk Perg, Bgm. Erich Wahl, ein, dieses kostenlose Angebot der SPÖ zu nutzen.

Folgende Termine stehen zur Auswahl: 28. Jänner, 25. Februar, 4. und 25. März sowie 8. April, jeweils von 14.30 bis 16.30 Uhr im SPÖ-Bezirksbüro Perg, Herrenstraße 20/9. Eine Terminvereinbarung unter 05/7726 2500 ist erforderlich.

