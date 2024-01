Europas stärkste Schulklasse heuer im Doppelpack

Die kostenlose Online-Veranstaltung "Europas stärkste Schulklasse" geht in die vierte Auflage. Bislang wurden knapp 45.000 Jugendliche in Österreich, Deutschland, der Schweiz und Südtirol erreicht. Die Learn4Life-Online-Veranstaltung wird am 28. Februar als Doppelstunde abgehalten. Im ersten Teil spricht die ehemalige Stuntfrau Miriam Höller über die Kraft der Resilienz. Sie zeigt Jugendlichen, wie sie mutig Herausforderungen begegnen und daran wachsen können.

Der Vortrag von Jörg Löhr, einem der meistgebuchten Referenten Europas, steht unter dem Motto "Inspire Your Life". Er verrät, wie man durch schwierige Phasen navigieren kann, wie man negative Gedanken in positive Energie umwandelt, warum eine positive Einstellung den Unterschied macht, und er gibt Motivationstipps aus dem Profisport.

Die Doppelstunde findet am Mittwoch, 28. Februar, von 9.59 bis 11.20 Uhr statt. Anmeldung unter www.together-now.info

