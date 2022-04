Essen, trinken und dabei Gutes tun

Nach einer pandemiebedingten Pause über den Winter starten die Damen des Lions Clubs "Perg Leandra" nun wieder mit einer Charity-Aktion durch. Dazu haben sich die Löwinnen ganz der schnellen Kulinarik verschrieben: An den jeweils ersten langen Einkaufssamstagen im April und Mai versorgen die Leandras Kunden, Gäste und Freunde mit Snacks und Getränken auf dem Parkplatz des Hagebaumarkt-Zentrums in Perg. Bei einem Imbisswagen werden Bosna, Leberkäsesemmeln, Pommes und Kuchen serviert. Dazu gibt es Limonaden, Bier und Kaffee. Der Erlös geht an unverschuldet in Notlagen geratene Menschen in der Region.

Morgen ist der "Foodtruck" von 9.30 bis 17 Uhr geöffnet.