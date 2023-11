Aus für Feinkostladen: Es waren zehn süße Jahre im Chilis & Co

Im kleinen Geschäft in der Rohrbacher Innenstadt verkauft die gelernte Konditorin nicht nur Pralinen und Schokolade, sondern auch feine Weine und Spirituosen. "Das war eigentlich immer schon mein Traum", sagt die Rohrbacherin, die in einer Bäckerei aufgewachsen ist und fast ihr ganzes Berufsleben als Selbstständige verbracht hat – die meiste Zeit in der Gastronomie. Mit dem Chilis erfüllte sie sich dann vor zehn Jahren den Traum vom kleinen, gediegenen Lädchen. "Ich bin hier jeden Tag gerne und werde auch meine Stammkunden sehr vermissen", sagt sie. Auf Weihnachten hat sie sich immer ausgesprochen gefreut. Aber auch Ostern, Muttertag oder Valentinstag waren für sie hier etwas Besonderes. Der letzte Öffnungstag wird übriges der 30. Dezember sein. Die Chance, sich vorm Jahreswechsel mit schokoladigen Glücksbringern einzudecken, besteht also noch.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper