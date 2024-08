"Es ist immer noch eine Freude, hier zu wohnen"

Ab zehn Stockwerken darf ein Wohngebäude als Hochhaus bezeichnet werden. Das einzige Haus dieser Art im Bezirk Perg befindet sich in der Machlandstraße 15 in Mauthausen. Und das seit genau 50 Jahren. Im Sommer 1974 zogen die ersten Bewohner in die insgesamt 38 Eigentumswohnungen des Hauses ein. Am Samstag organisierten Reinhard Jobst und Herbert Penner von der Hausgemeinschaft ein Fest anlässlich des 50. Jahrestags der Fertigstellung des Hauses.