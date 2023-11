"Es herrscht Willkommenskultur für alle, die hier arbeiten und leben wollen"

BEZIRK ROHRBACH. Seit Jahren gibt es im Oberen Mühlviertel Vollbeschäftigung. Nun haben sich die Gemeinden des Bezirkes Rohrbach und Herzogsdorf (UU) in einem einzigartigen Schulterschluss mit der Wirtschaft zusammengetan, um Fachkräften aus anderen Regionen das Arbeiten und Leben im Bezirk schmackhaft zu machen. Wer seinen Arbeits- und Lebensmittelpunkt in die Region verlagert, kann sogar einen Bonus von 3000 Euro kassieren.

"Der Bezirk beschreitet neue Wege bei der gezielten Anwerbung von Fachkräften aus anderen Regionen. Da hier faktisch Vollbeschäftigung herrscht, reicht das Arbeitskräftepotenzial nicht aus. Zuzug von Arbeitskräften ist deshalb wichtig", sagte Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner beim Start der neuen Online-Plattform myviertel.at. Dort werden konkrete Jobangebote mit verfügbaren Wohnungen und Baugrundstücken verknüpft. Obendrein gibt es einen Umzugsbonus von 3000 Euro.

"Wir brauchen Arbeitskräfte"

Der Bezirk Rohrbach gehört seit vielen Jahren mit einer Arbeitslosenquote von etwa zwei Prozent zu jenen Regionen mit der niedrigsten Arbeitslosigkeit Österreichs. Ausschlaggebend dafür ist unter anderem eine erstaunliche Anzahl von Hidden Champions in den unterschiedlichsten Branchen. Durch die demografische Entwicklung wird der Arbeitskräftebedarf im Bezirk Rohrbach weiter steigen. "Die Initiative myviertel.at soll aus diesem Grund junge Menschen, Paare und Familien motivieren, in einer der schönsten Regionen Österreichs Wohnort, Freizeit und Arbeitsplatz in einzigartiger Art und Weise zu verbinden", sagt Unternehmer Johannes Artmayr, der mit seinem Betrieb Strasser Steine zu den wichtigsten Arbeitgebern der Region zählt und ein Lied von der schwierigen Suche nach Fachkräften singen kann. Interessierte können auf der Website nach Jobs und Wohnraum suchen. Dabei gibt es beispielsweise eine Karte, in der verfügbare Jobs und Wohnungen konkret angezeigt werden, sowie verschiedene Suchfunktionen. Zum Start von myviertel.at werden bereits 21 Jobs sowie 40 Wohnungen und Baugrundstücke angeboten. Die Einträge werden laufend aktualisiert und erweitert. "Wir sind sicher, dass wir so Menschen in die Region bringen können, die sich hier ihren Lebensmittelpunkt aufbauen. Bei uns herrscht eine Willkommenskultur für alle, die hier arbeiten und leben wollen", sagt Artmayr.

Wirtschaftspark steht dahinter

Manfred Lanzersdorfer, Obmann vom Wirtschaftspark Oberes Mühlviertel und Bürgermeister von St. Martin im Mühlkreis: "Der Wirtschaftspark treibt die wirtschaftliche Entwicklung in unserer Region voran und ist unter anderem für die Bevorratung von Betriebsflächen verantwortlich. Aufgrund des aktuellen Arbeits- und Fachkräftebedarfs, der mittelfristig weiter zunehmen wird, wollen wir Verantwortung übernehmen und die regionale Wirtschaft unterstützen. Eine zentrale Aktion dabei ist das Projekt myviertel.at. Die Gemeinden und die Wirtschaft ziehen hier an einem Strang. Hochwertige Arbeitsplätze, verbunden mit sehr attraktivem Lebensraum, machen unsere Region einzigartig."

Bonus für Übersiedelung

Personen, die über die Seite myviertel.at einen Arbeitsplatz finden und dafür von außerhalb in eine der Gemeinden des Wirtschaftsparks Oberes Mühlviertel ziehen, erhalten vom Unternehmen eine Umzugskostenentschädigung in Höhe von 3000 Euro. Der neue Mitarbeiter hat ab dem ersten Arbeitstag 24 Monate Zeit, in die neue Heimat umzuziehen. Das Unternehmen muss spätestens zwölf Monate nach der Verlegung des Hauptwohnsitzes den Bonus auszahlen – gestaffelt oder als Gesamtsumme. (fell)

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Thomas Fellhofer Lokalredakteur Mühlviertel Thomas Fellhofer