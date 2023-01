Es gibt wieder mehr Lehrlinge: Bezirk Rohrbach bei Zunahme an der Spitze

Seit Jahren bemühen sich Unternehmen und Interessensvertretungen, den Lehrberuf attraktiver zu machen. Nun dürfte sich zumindest im Mühlviertel tatsächlich eine Trendwende abzeichnen: Im vergangenen Jahr stieg in allen vier Bezirken die Zahl der Lehrlinge gegenüber dem Vorjahr, am meisten in Rohrbach mit sieben Prozent. Damit liegt der Bezirk auch im Oberösterreich-Vergleich an der Spitze. Auf Platz drei: Freistadt mit 3,7 Prozent Zuwachs.