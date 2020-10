„Es geht um Freundschaften, die ein Leben lang halten“

ROHRBACH. „Wir fühlen uns der lebenslangen Freundschaft verpflichtet und pflegen studentische Traditionen“, erklärt Patrick Steidl den Grundgedanken der christlichen Studentenverbindungen. Seit 2014 ist Steidl Bundesbruder der Rohrbacher Studentenverbindung „Mühlgau“. Es dauerte nicht lange, da engagierte er sich auch auf Landes- und Bundesebene. Seit September ist er Präsident des Europäischen Kartellverbandes. Die couleurstudentische Traditionspflege ist ihm sehr wichtig: „Die studentische Tradition spielt nicht nur innerhalb der eigenen Verbindung eine Rolle, sondern auch zwischen den einzelnen Verbänden“, erklärt der frischgebackene Präsident.

Gemeinsame Werte pflegen

Es geht um gemeinsame Werte, die in ganz Europa ähnlich sind. Natürlich spielt auch die gute Vernetzung unter den Studenten eine große Rolle: „Wir können Themen aufzeigen, die beim einzelnen Mitglied und bis zum Uni-Professor relevant sind“, erklärt der Mühlviertler. Als Beispiel nennt er das Engagement hinsichtlich der Anrechenbarkeit von Erasmus-Zeiten: „Wenn Vorlesungen oder Auslandssemester besser angerechnet werden, profitieren nicht nur unsere Mitglieder, sondern alle Studenten.“

Dabei will Steidl mit seinem Präsidium und dem eingesetzten Vorstand auch über die Grenzen der EU hinausblicken. Bisher gibt es bereits Kooperationen mit der Schweiz, und auch in der Ukraine werden vielversprechende Gespräche geführt.

Lebenslange Freundschaft

Warum er sich in der christlichen Studentenschaft engagiert, bricht Steidl gerne auf den kleinsten gemeinsamen Nenner herunter: „Im besten Fall bleiben lebenslange Freundschaften über Generationen hinweg“, sagt er. Außerdem fühle man sich dem lebenslangen Lernen verpflichtet. Das Prinzip der Religion ist ebenfalls fixer Bestandteil der Kartellverbände. Man könne auch schon in relativ jungen Jahren viel Erfahrung sammeln: „Bei uns sind immer die Jugendlichen in der Verantwortung, und die Älteren stehen beratend zur Seite“, weiß Steidl aus eigener Erfahrung.

Darum ist es nur logisch, dass der 25-Jährige als Präsident des Europäischen Kartellverbands christlicher Studentenverbände mehr als 100.000 Mitglieder vertritt.

„Europäisch zusammengesetzt“ ist dabei das gesamte Präsidium des EKV, das aus gewählten Vertretern aus Deutschland, Österreich und der Schweiz besteht. (fell)

Patrick Steidl, Präsident des Europäischen Kartellverbandes aus Rohrbach-Berg ist seit 2014 Mitglied der Mühlgau Rohrbach.