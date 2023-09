"Es braucht den Mut, Dinge beim Namen zu nennen"

Mit Spraydosen und Schablonen rückten gestern Vormittag die Schülerinnen und Schüler der 4A-Klasse der Musik-Mittelschule Saxen aus, um drei Parkbänke mit dem Hinweis "Hier ist kein Platz für Gewalt an Mädchen und Frauen" zu versehen. Diese Bänke sollen eine Botschaft nach außen tragen, über die man sich bereits am Freitag in der Klasse selbst ausführlich beschäftigt hat: "Gewalt ist nie die Lösung für Probleme in der Familie oder in einer Partnerschaft." 68 Betretungsverbote pro Jahr Ins Leben