Erweiterung des Pendlerparkplatzes Freistadt Süd um 140 Stellplätze fixiert

Eigentlich war die Park-And-Ride-Anlage bereits bei ihrer Eröffnung im April 2021 deutlich zu klein: Weil sich die Stadtgemeinde Freistadt und das Land Oberösterreich vor der Errichtung aber nicht auf einen Finanzierungsschlüssel einigen konnten, wurde der Parkplatz auf 97 Stellplätze ausgelegt. Das Resultat zeigte sich schon wenige Monate später. Da lag Auslastung an Werktagen nämlich bereits bei durchschnittlich 95 Prozent. An den meisten Tagen ist auf der Anlage aber ohnehin kein freier Platz mehr zu finden. Fahrzeuge parken zunehmend auf Grünstreifen, Wiesenflächen und Banketten, wodurch die Zufahrten der Linienbusse behindert werden. Darüber hinaus entstanden auch Schäden an der Anlage.

Überdachung für Fahrräder

Spätestens nach den Sommerferien sollen genug freie Stellflächen für die Pendlerinnen und Pendler in ausreichender Zahl zur Verfügung stehen. Wie Infrastruktur- und Mobilitäts-Landesrat Günther Steinkellner (FP) gestern mitteilte, werden im Sommer 140 zusätzliche Abstellplätze errichtet, wovon drei als Behindertenplätze ausgeführt werden. Dazu kommen neun Stellplätze für Mopeds und Motorräder sowie eine zusätzliche Ladesäule für Elektrofahrzeuge. Auch die bestehende Abstellanlage für Fahrräder wird von 20 auf 32 Stellplätze erweitert und mit einer Überdachung ausgestattet. Eine Beleuchtungsanlage samt Videoüberwachung soll die notwendige Sicherheit der Benutzer garantieren. Damit wird der Pendlerparkplatz in Summe 237 Stellplätze umfassen und sowohl Umsteigern auf die Linienbusse des Öffentlichen Verkehrs als auch Berufstätigen, die ihr Fahrzeug dort zur Bildung von Fahrgemeinschaften abstellen wollen, als Verkehrsdrehscheibe mit ausreichender Kapazität dienen.

Straßenmeisterei beauftragt

„Sicherlich wäre es für alle Beteiligten die beste Lösung gewesen, die gesamte Anlage in nur einem Durchgang zu errichten. Seinerzeit war es aber bereits eine große Herausforderung, die Anlage überhaupt realisieren zu können. Die Vergangenheit zählt nicht mehr. Jetzt gilt es, positiv nach vorne zu blicken. Deshalb wurden die Planungen mit Vollgas vorangetrieben und die Finanzierungen auf ein solides Fundament gestellt.“, sagt Landesrat Steinkellner über den bevorstehenden Ausbau, der von der Straßenmeisterei Freistadt durchgeführt wird. Die Erweiterung soll Mitte Juni beginnen und bis Ende Oktober abgeschlossen sein.

