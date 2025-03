Erweiterung des Klinikums Freistadt sichert hochwertige Medizinversorgung

Mehr als 43 Millionen Euro umfasst jenes Investitionsprogramm, das Oberösterreichs Gesundheitsholding in den kommenden fünf Jahren im Klinikum Freistadt umsetzen wird. Kernstück ist ein viergeschossiger Zubau, der das Klinikum in Richtung Süden erweitern wird. Hier werden unter anderem eine neugestaltete Notaufnahme mit vier Operationssälen, eine Tagesklinik und ein MRT-Diagnosegerät verwirklicht. Im Winter 2027 soll dieser Zubau, auf dessen Dach ein Landeplatz für Rettungshubschrauber vorgesehen ist, fertiggestellt sein. Danach folgen noch weitere Baumaßnahmen, die allerdings nicht mehr so markant ausfallen werden.

"Der Um- und Zubau stellt sicher, dass wir auch in Zukunft höchste medizinische Standards gewährleisten können", sagte Oberösterreichs Gesundheitsreferentin LH-Stv. Christine Haberlander anlässlich des am Montag vorgenommenen Spatenstichs. Damit biete man auch den 662 Mitarbeitern eine Perspektive, sich beruflich entwickeln zu können. "Infrastruktur heilt keine Menschen. Sie schafft den Rahmen, damit Menschen für Menschen da sein können", sagte Franz Harnoncourt, Vorsitzender der Geschäftsführung der OÖ Gesundheitsholding. Mit der Erweiterung werde das Klinikum neben seiner Aufgabe als Versorgungs- und Arbeitsort auch eine größere Rolle als Bildungsstandort einnehmen.

In die Planung des neuen Gebäudes flossen auch Erfahrungen ein, die man in Freistadt während der Pandemie gemacht hat - etwa ein zusätzlicher Platz für die Behandlung infektiöser Patienten. Generell verfolgt die Erweiterung das Ziel, mit einer logisch ineinandergreifenden räumlichen Anordnung die bestehenden Strukturen im Sinn eines bestmöglichen Behandlungserfolgs zu optimieren.

Man werde mit dem zur Verfügung gestellten Geld sorgsam und zielgerichtet umgehen, versicherten die ärztliche Direktorin Barbara Etzlstorfer, Pflegedirektor Ernst Weilguny und die kaufmännische Direktorin Andrea Gündhör unisono. Der Aufschwung, den das Haus mit seinen aktuell 169 Betten in den vergangenen Jahren erlebt hat, rechtfertige die Höhe der Investition: Im Jahr 2024 wurden 8530 Patienten stationär betreut. Dazu gab es 106.875 ambulante Behandlungen.

Autor Bernhard Leitner Lokalredakteur Mühlviertel Bernhard Leitner