Erster Zupftag im Garten der Permakultur

Am Donnerstag, 13. Juli, findet ab 17 Uhr der erste "Zupftag" mit Grüntauschmarkt auf dem Gelände der ehemaligen Gartenschau, Bio.Garten.Eden, in Aigen-Schlägl statt. Unter dem Motto "o’zupft is" trifft man sich beim Brotbackofen zum Spaziergang durch den Permakulturgarten. Jeder darf "zupfen", was essbar ist und gut schmeckt. Dabei erfahren die Interessierten auch, welche Heilwirkung so manche Pflanze hat oder wie sie in der Küche verwendet wird. Anschließend wird das Gezupfte verkostet. Kinder dürfen mit Pflanzen malen, und es wird gezeigt, wie aus Kräutern Tee fermentiert wird und so manches Heilkraut verräuchert werden kann. Dazu gibt es Zupfbrot aus dem Holzbackofen. Das Mehl dafür stiftet Familie Mandl, die sich auf alte Landsorten beim Getreide spezialisiert hat. Dieses Getreide ist schmackhafter und verträglicher als überzüchtete Sorten.

Grüntauschmarkt

Beim Grüntauschmarkt wird alles rund um den Garten getauscht: von bepflanzten Gummistiefeln über Gartenbücher, Früchte, Pflanzen und Saaten, Kleingeräte, Dekoration bis zum Gartenwissen. Als Verkaufsstand dient die eigene Picknickdecke. Am Infopunkt müssen vorher bis zu fünf mitgebrachte Gartengegenstände gegen "Leinblüten" getauscht werden. Ziel des persönlichen Tauschens ist, wieder neue an Permakultur interessierte Menschen kennenzulernen. Infos und verpflichtende Anmeldung unter: permakultur-doboe@gmail.com (0664/56 86 907).

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper