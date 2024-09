Erster Schultag als Lehrerin: "Ich will den Beruf spüren"

Jana Puser wird an der Mittelschule Perg Schulzentrum Ernährung und Haushalt sowie Sport unterrichten.

Das Lernen an der Hochschule so früh wie möglich mit praktischer Erfahrung im Klassenzimmer kombinieren: Dieses Ziel hat sich Pädagogik-Studentin Jana Puser gesetzt. Die 20-Jährige aus St. Valentin hat im vergangenen Jahr ein Praxissemester an der Mittelschule Perg Schulzentrum absolviert. Und sich danach entschieden, hier parallel zu ihrer laufenden Ausbildung auch als Lehrerin tätig zu werden.