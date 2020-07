Der erste Kost-nix-Laden der Region wurde im alten Uhrmachergeschäft Mayr am Marktplatz in Mauthausen eröffnet. Monika Greindl, Caritas-Mitarbeiterin in Perg, hat in Kooperation mit der Pfarre, der Pfarrcaritas und der Gemeinde die im Bezirk Perg einzigartige "Schenkwirtschaft" ins Leben gerufen, die der Wegwerfgesellschaft entgegenwirken soll. Der Kost-nix-Laden hat jeden Samstag von 9 bis 10 Uhr und jeden Mittwoch von 17 bis 18 Uhr geöffnet.