Erster Eisenmeteorit Österreichs lag bei den Schweinen

30. August 2023. Eine Gruppe wird durch die voestalpine Stahlwelt geführt. Ein Mann sondert sich ab, sein Blick bleibt bei einem Exponat hängen. Eisenerz – ein eisenhaltiges Gestein. Er erfährt, dass "ferrum", so der lateinische Ausdruck, nicht in Reinform, sondern nur als eisenhaltiges Gestein auf der Erde vorkommt. Und dass Eisen ein hohes spezifisches Gewicht hat – fast dreimal so hoch wie sein Mühlviertler Granit.