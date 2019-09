Erster "Coworker" lässt sich im neuen "Granitlab" nieder

Unter dem Namen "Granitlab" eröffnet in St. Martin der erste Coworking Space im Bezirk Rohrbach. Andreas Höllinger hat dieses Konzept für das obere Mühlviertel entdeckt. Gerade Jungunternehmen sollen davon profitieren: Gemeinschaftlich genutzte Arbeitsräume, wo man sich die vorhandene Infrastruktur teilt und somit der Mietpreis leistbar wird. Die unmittelbare Umsetzung ist nun angelaufen und als erster "Coworker" hat sich Alexander Stürmer seinen Platz im "Granitlab" gesichert. Mit seiner Firma A-X IT bringt er technisches Know-how in die gemeinsamen Büroräumlichkeiten mit.

Gemeinsam statt einsam

Wenn das Granitlab, der erste Coworking Space im Bezirk Rohrbach, am 7. November eröffnet, wird auch Alexander Stürmer einer derjenigen sein, der interessierte Besucher begrüßt. Der IT-Spezialist tauscht sein Büro zu Hause gegen einen Platz in den topmodernen Räumen. Zusammen mit anderen Mietern wird er sich Aufenthalts- und Besprechungsräume, die Infrastruktur mit High-Speed-Internet sowie die technische Ausstattung des Granitlabs teilen, das moderne Ambiente bietet außerdem die Möglichkeit, Kunden in einem gepflegten Umfeld zu empfangen.

Erfahrung trifft Weitblick

Bereits seit den in der Computerbranche damals herbeigefürchteten Millenniumswechsel ist Stürmer im IT-Bereich tätig, heute begleitet er mit seinem Unternehmen A-X IT Kunden bei Technologie- und Produkteinführungen durch Trainings. Auch auf dem Gebiet neuer Anwendungen zur virtuellen Zusammenarbeit unterstützt er Firmen bei der Einführung und Einschulung. Sichere Netzwerke und Übertragungstechnologien sind darüber hinaus Punkte, auf die er sich unter anderem konzentriert. "Das Granitlab wird technisch auf dem allerneuesten Stand sein. Damit bietet es meinem Unternehmen alle Voraussetzungen, die ich für meine Tätigkeit brauche", freut sich Stürmer über seinen Umzug ins Granitlab.

Eröffnung im November

Gemeinschaftlich genutzte Arbeitsbereiche – sogenannte Coworking Spaces – bieten gerade für junge Unternehmer und Start-ups erhebliche Vorteile und Erleichterungen. Insbesondere ermöglichen sie leistbare Mietpreise für repräsentative Büros, durch die gemeinsame Nutzung kommt auch die soziale Komponente nicht zu kurz. Das Granitlab am Marktplatz in St. Martin hat unterschiedliche Nutzungsmodelle im Angebot: Zur Verfügung stehen flexible Arbeitsplätze für bestimmte Tage pro Woche ebenso wie fixe Plätze mit 24-Stunden-Zugänglichkeit. Gerade für junge Unternehmen und Start-ups mit knappem Budget soll diese Form eine echte Chance sein. Beim Lokalaugenschein auf Baustelle, die ab November den Coworking Space beherbergen wird, zeigte sich Initiator Andreas Höllinger erfreut über die bereits sichtbaren Fortschritte: "In den nächsten sechs Wochen wird sich das Granitlab mehr und mehr füllen. Bald schon können dann auch die Mieter einziehen und Rohrbachs vielleicht modernste Arbeitsplätze nutzen." Personen und Unternehmen, die an den wenigen noch verfügbaren Plätzen Interesse haben, finden auf www.granitlab.at erste Eindrücke. Zwölf Arbeitsplätze sowie ein modern gestalteter Empfangsbereich mit Infoscreens, ein Aufenthaltsraum, Küche, Server, Drucker und Kopierer stehen zur Nutzung zur Verfügung.