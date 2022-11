Erster Brotsommelier kommt aus Niederkappel

Bäckermeister Jakob Pumberger (35) aus Niederkappel hat die Ausbildung zum Brotsommelier erfolgreich abgeschlossen. Er ist somit einer von 15 in ganz Österreich. Die Ausbildung wurde zum ersten Mal in Österreich angeboten. Mit dieser Weiterbildung verfolgen die Brotsommeliers das Ziel, Brot und vor allem das Bäckerhandwerk vor den Vorhang zu holen und Wissen über Brot an die Kunden weiterzugeben. Es werden Kenntnisse aus den Bereichen Brotkultur, Brotmarkt, Sensorik, Brotsorten aus aller Welt, Food Pairing – welches Brot passt zu welchem Wein, Käse, Bier –, qualitative Bewertung von Brot und vieles mehr vermittelt. Nach dem Abschluss der Handelsakademie absolvierte Jakob Pumberger die Meisterprüfung. Neben dem Hauptbetrieb in Niederkappel betreibt die Bäckerei Pumberger auch eine Filiale in der Nachbargemeinde Lembach. „Ich muss ehrlich zugeben, dass ich den Umfang der Ausbildung am Anfang unterschätzt habe. Jetzt, nach erfolgreichem Abschluss der Prüfungen, bin ich sehr stolz, einer der ersten Brotbotschafter in Österreich zu sein“, sagt der Sommelier. „Bedanken möchte ich mich vor allem bei meiner Familie, die mich bei dieser Ausbildung voll unterstützt hat. Großes Lob und Dank gilt auch meinen Mitarbeiterinnen, die mit vollem Engagement hinter unserer Handwerksbäckerei stehen. Das macht Freude, darauf bin ich sehr stolz“, so der vierfache Familienvater und Feuerwehrkommandant.