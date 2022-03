Erste Ukraine-Flüchtlinge in Sporthalle Freistadt eingetroffen

Seit dem vergangenen Wochenende steht in der Bezirkssporthalle Freistadt ein Notquartier für Menschen auf der Flucht bereit. Das Rote Kreuz Freistadt hat dieses im Auftrag der OÖ. Landesregierung errichtet und in den vergangenen Tagen vorbereitet. Am Mittwochnachmittag kam schließlich die Nachricht, dass die ersten Flüchtlinge aus der Ukraine auf dem Weg nach Freistadt sind. Nach einer sehr kurzen Vorlaufzeit wurde die Unterkunft am Abend in Betrieb genommen.

181 Flüchtende kamen in drei Reisebussen und mehreren Privat-PKWs in der Stadt an. Sie wurden vom Roten Kreuz in Freistadt in Empfang genommen und zu den Notschlafstellen gebracht. Ein hoher Anteil der ankommenden Menschen waren Kleinkinder und Jugendliche. „Ihre emotionale Belastung ist sehr hoch. Sie sind bereits viele Tage unterwegs und entsprechend erschöpft. Teilweise sind auch Kinder von ihren Eltern getrennt“, berichtet Manuel Reisinger vom Roten Kreuz Freistadt.

Das Rote Kreuz Freistadt stellt seit Donnerstagabend rund um die Uhr die sanitätsdienstliche und medizinische Versorgung der eingetroffenen Menschen sicher - mit Unterstützung praktischer Ärztinnen und Ärzte sowie freiwilligen Helfern. Auch die Verpflegung wird durch das Rote Kreuz sichergestellt. Dafür arbeiten derzeit bis zu 15 Personen täglich in der Notunterkunft. Mit Hilfe von Dolmetschern konnten schnell Sprachbarrieren überwunden und auf besondere Bedürfnisse eingegangen werden.

Was auch auffällt: Die Freistädter Bevölkerung zeigt enormes Mitgefühl. Immer wieder kommen Anfragen, welche Dinge dringend gebraucht werden. „Momentan benötigen wir vor allem Hand- und Duschtücher sowie Reisetaschen oder ähnliches“, sagt Helmut Bergsmann, einer der freiwilligen Rotkreuz-Helfer vor Ort. Aber auch Hausschuhe, Badeschlapfen, Augenklappen (zum Schlafen) und Hygieneartikel wie Windeln, Damenbinden, Duschgel oder Zahnpasta sind leider Mangelware. Diese Dinge können jederzeit direkt in der Unterkunft abgegeben werden. Ein Zugang hierfür befindet sich auf der Seite der HAK Freistadt. Alle weiteren Sachspenden, vor allem warme Kleidung, werden von der Volkshilfe gesammelt und sind dort abzugeben. Das Rote Kreuz und die Volkshilfe arbeiten hier eng zusammen.

Freiwillige Helfer sind herzlich willkommen. Wer anpacken möchte, sollte sich beim „Team Österreich“ (www.teamoesterreich.at) anmelden – und wird im Bedarfsfall alarmiert. Speziell gesucht werden Dolemtscher. Diese melden sich bitte unter fr-mesast@o.roteskreuz.at.