Erste Kandidatin für Bürgermeisterwahl genannt

Am 4. Dezember entscheiden die Ottensheimer darüber, wer künftig an der Gemeindespitze stehen wird. Hintergrund der Wahl ist, wie berichtet, ein tragischer. Notwendig wird sie durch das Ableben von Bürgermeister Franz Füreder (VP), der Mitte August seinem Krebsleiden erlag. Die ÖVP hat nun als erste Partei ihre Kandidatenentscheidung getroffen, die Wahl fiel einstimmig auf Vizebürgermeisterin Maria Hagenauer, die derzeit interimistisch die Ottensheimer Amtsgeschäfte führt. Sie wolle den unter Füreder eingeschlagenen Weg fortsetzen, deshalb wolle sie kandidieren, sagte die 52-Jährige in einer ersten Reaktion. "Regionales Denken, Handeln und Arbeiten" sind der Biolandwirtin und dreifachen Mutter ein Anliegen – genauso wie die Bereitstellung von Angeboten für alle Generationen und Projekte in Richtung Energiesparen. Fraktionsobmann Georg Fiederhell strich Hagenauers langjährige Erfahrung und ihre verbindende Art als die besten Voraussetzungen für das Amt hervor. Hagenauer engagiert sich seit 2003 in der Gemeindepolitik, seit 2015 als Vizebürgermeisterin.