Der Bezirk Urfahr-Umgebung ist die eindeutige Impfhochburg des Mühlviertels. In zehn Gemeinden verfügen hier – laut Daten des Gesundheitsministeriums von gestern – mehr als 70 Prozent der Gesamtbevölkerung über ein gültiges Impfzertifikat. Spitzenreiter ist Goldwörth mit 77,04 Prozent vor Puchenau mit 76,27 Prozent. Der Bezirksschnitt für Urfahr-Umgebung liegt mit 69,13 Prozent so hoch wie in keinem anderen Bezirk in unserem Bundesland.