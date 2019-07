Erst nach Klagsdrohung 900 Euro überwiesen

"Immer wieder erhalten Beschäftigte nicht das, was ihnen für die geleistete Arbeit rechtlich zusteht. In vielen Fällen verhilft ihnen erst die Arbeiterkammer zu ihrem Geld", sagt Bezirksstellenleiter Klaus Riegler zur Halbjahresbilanz der AK Freistadt. Exakt 93.039 Euro hat sie im ersten Halbjahr 2019 für Mitglieder im Bezirk erkämpft, denen ihre Arbeitgeber Geld vorenthalten hatten. Dazu kamen noch 574.744 Euro an sozialrechtlichen Ansprüchen. Ein typischer Arbeitsrechtsfall war jener einer Frau, die im Krankenstand gekündigt wurde und der vom Chef die Entgeltfortzahlung von fast 1000 Euro verweigert wurde. Die Rechtsberater der AK-Bezirksstelle Freistadt haben alle Hände voll zu tun. 1653 AK-Mitglieder suchten im ersten Halbjahr 2019 bei ihnen telefonisch Rat, 698 kamen zu einem persönlichen Beratungsgespräch mit ihren arbeits- und sozialrechtlichen Problemen.

Ein bezeichnender Fall war jener einer Arbeiternehmerin aus dem Bezirk. Die Frau musste nach einem halben Jahr Beschäftigung in den Krankenstand gehen. Noch während des Krankenstandes wurde sie gekündigt. Dagegen konnte die Arbeiterkammer nicht vorgehen, weil es in Österreich noch immer keinen Kündigungsschutz im Krankenstand gibt. Aber die AK konnte der Frau zumindest finanziell helfen, weil sich das Unternehmen nicht an die geltende Gesetzeslage hielt.

Chef zahlte nach AK-Drohung

Die Arbeitnehmerin bekam nämlich nur bis zum Tag der Kündigung bezahlt. Bei einem Krankenstand gilt aber prinzipiell eine sechswöchige Entgeltfortzahlungspflicht für den Arbeitgeber – auch dann, wenn das Arbeitsverhältnis in diesem Zeitraum beendet wird. Die Arbeiterkammer machte den Arbeitgeber darauf aufmerksam, dass er nicht voll bezahlt habe – er reagierte aber nicht. Erst nach Androhung einer Klage überwies er den ausstehenden Betrag von mehr als 900 Euro.

48-mal vor Gericht

Nicht immer wirken außergerichtliche Interventionen wie in diesem Fall. 16 Mal musste die AK Freistadt im ersten Halbjahr 2019 Klagen gegen Arbeitgeber einreichen, um den betroffenenen Beschäftigten zum ihnen zustehenden Geld zu verhelfen. 32 Mal klagte die AK sozialrechtliche Ansprüche wie Pensionszahlungen oder Pflegegeld erfolgreich ein.

