Erst mit der Feuerwehr unterwegs, dann geht es zum Rotkreuz-Dienst

"Am Vormittag bin ich mit der FF Amesedt, deren Kommandant ich bin, mit dem Friedenslicht unterwegs, am Nachmittag gibt es daheim noch Bratwürstel, und am Abend geht es in den Dienst beim Roten Kreuz", schildert Daniel Rauscher seinen Tagesablauf am 24. Dezember.

Zum sechsten Mal Dienst

Vor acht Jahren hat der Feuerwehrmann auch die rote Jacke des Roten Kreuzes an der Ortsstelle Hofkirchen ausgefasst. Seit sechs Jahren macht er am Heiligen Abend Dienst.

Nicht nur den Menschen in seinem Einsatzgebiet zuliebe, sondern auch, um den Kollegen etwas Gutes zu tun: "Ich mache diesen Dienst, damit die Zivildiener und die hauptberuflichen Mitarbeiter daheim sein können. Vor allem, wenn sie Kinder haben" beantwortet Daniel die Frage nach dem Warum. Als Lohn gibt es – wie im Ehrenamt üblich – Dankbarkeit und Anerkennung.

Freiwilliges Netzwerk

Daniel Rauscher ist damit einer von rund 750 überwiegend freiwilligen Rettungsdienst-Mitarbeitern, die über die Feiertage in Oberösterreich im Einsatz sind. "Das Engagement Freiwilliger stärkt unsere Gesellschaft", ist der Sanitäter und Feuerwehrmann überzeugt. Zu Weihnachten gelte das umso mehr. Auch deshalb lädt er ein, sich zu engagieren. Die Angebote dazu sind vor allem beim Roten Kreuz recht vielfältig.

