Erratum: Keine gelben Container für Wohnhäuser

Grundsätzlich funktioniert in beiden Bezirken die Abholung in etwa gleich. Allerdings gibt es Unterschiede im Detail: So stand im Bericht, dass es für Wohnhäuser Container anstelle der Gelben Säcke geben wird. Das gilt nur für den Bezirk Braunau. Solche Containerlösungen gibt es im Bezirk Rohrbach laut Verbandsbeschluss nicht. Man erwartet sich mit Säcken höhere Sammelmoral als mit Containern. Außerdem können zusätzliche Säcke (7er-Rolle) nicht wie in Braunau in den ASZ abgeholt werden. In Rohrbach gibt es sie auf den Gemeindeämtern.

