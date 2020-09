Mit Ernst Rabl (SP) gab am Freitag einer der längstdienenden Bürgermeister im Bezirk Perg seinen Rückzug aus der Politik bekannt. Der 69-jährige wird am 28. September seine Funktion zurücklegen. Am selben Tag wird im Gemeinderat ein Nachfolger gewählt. Für die SPÖ-Fraktion, die im Gemeinderat über eine relative Mehrheit verfügt, wird der bisherige Vizebürgermeister Christian Tauschek für das Bürgermeisteramt kandidieren.