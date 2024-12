Anna Hackl, geborene Langthaler, versteht es, ihre Erinnerungen an jene Tage im Februar 1945 so zu erzählen, dass ihr Menschen jeden Alters gebannt zuhören. In Schulklassen wie bei öffentlichen Auftritten lässt die mittlerweile 94-jährige Schwertbergerin mit ihren Schilderungen Geschichte lebendig werden.