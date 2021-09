Erinnerungen einer Vertriebenen als Grundlage für neuen Lindorfer-Roman

JULBACH/BÖHMERWALD. "Die verbotene Heimat" heißt der neue Roman, den die Julbacher Autorin unter ihrem Mädchennamen Melanie Lindorfer geschrieben hat. Vor wenigen Tagen ist er als E-Book und Hörbuch erschienen.

Bereits die beiden ersten Bücher der Julbacherin hatten einen regionalen Bezug, wie etwa "Das Erbe von Schloss Rosenhag", das erst vor einem halben Jahr veröffentlicht wurde und in Linz spielt. Für ihren neuen Roman nähert sie sich der Heimat noch weiter an – sowohl geographisch als auch inhaltlich.

Über Heimatvertriebene

"Die verbotene Heimat" behandelt die Vertreibung der sudetendeutschen Bevölkerung nach dem Zweiten Weltkrieg und spielt zu großen Teilen in Glöckelberg (Zvonková). "In meiner Kindheit stellte der Böhmerwald, obwohl ich die Hintergründe nicht kannte, eine deutlich wahrnehmbare Trennlinie für mich dar. In meiner Vorstellung endete dort die bekannte Welt, und dahinter lag ein geheimnisvolles Land – ‚s’Behm‘ nannten es die Erwachsenen."

Was sich direkt hinter der Grenze im heutigen Tschechien zugetragen hatte, ahnte sie damals jedoch nicht. Erstmals beschäftigte sich die Julbacherin bewusst damit, als sie nach der Matura für mehrere Jahre beim Tourismusverband der Region arbeitete.

Berührende Schicksale

"Mein Büro befand sich im Glas- und Heimatmuseum von Ulrichsberg, in dem auch Gedenkstuben der Gemeinden Glöckelberg und Oberplan untergebracht sind. Schon damals haben mich die Schicksale dieser Menschen sehr berührt, allerdings entschloss ich mich erst Jahre später dazu, darüber zu schreiben."

Die Geschichte wird auf zwei Zeitebenen erzählt. In der Gegenwart stößt die junge Franzi, die sich mit ihrer Heimat nicht sonderlich verwurzelt fühlt und die es immerzu fortzieht in die Welt, auf die unvollständigen Memoiren ihrer Großmutter Anni. Diese setzt sich darin mit ihrem Schicksal auseinander, das sie die längste Zeit nur vergessen wollte. Sie schreibt ihre Erinnerungen auf, ehe ihre Alzheimer-Erkrankung sie für immer auslöschen kann. Ihre verlorene Heimat wird sie jedoch niemals wiedersehen. Zehn Jahre nach ihrem Tod macht sich ihre Enkelin Franzi an ihrer Stelle auf den Weg in den Böhmerwald, um herauszufinden, was damals wirklich geschehen ist.

Für Lindorfer war es eine bereichernde, wenn auch sehr aufwühlende Erfahrung, diesen Roman zu schreiben. "Die Handlung in der Vergangenheit orientiert sich an den Schilderungen diverser Erfahrungsberichte und Zeitzeugen. Wenn man diese Lebensgeschichten liest oder hört, bleibt man davon nicht unberührt. Es führt einem wirklich vor Augen, wie gut wir es heute haben. Durch die Verknüpfung der beiden sehr unterschiedlichen Geschichten in den beiden Erzählsträngen wollte ich verdeutlichen, wie sehr sich unser Leben heute von damals unterscheidet."

Das zeige sich unter anderem in der Wesensart der modernen Franzi, die mit ihrer lockeren Art bewirkt, dass man beim Lesen zwischendurch auch aufatmen kann, so Lindorfer.

E-Book & Hörbuch sind in allen buchführenden Online-Shops erhältlich. Das Taschenbuch erscheint nächsten Sommer bei Weltbild.