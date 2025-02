Erinnerungen an Maria Langthaler - "Erzähl uns die Geschichte von den Russen!"

Heinz, Anna und Josef Hackl in der Stube in Winden, Schwertberg

Prolog. 12. Februar 1975. Im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Wien stirbt Maria Langthaler, eine kleine, zierliche Mühlviertler Bäuerin – wenige Wochen vor ihrem 88. Geburtstag. Bei ihr sind zwei ihrer Kinder, Sohn Josef und Tochter Maria. Als sie wenige Tage später in Schwertberg beerdigt wird, sind viele Menschen zugegen. Doch das Nachkriegsösterreich ist noch lange nicht so weit, den Mut dieser Frau anzuerkennen, den sie 30 Jahre davor aufgebracht hat.