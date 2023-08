Erinnerungen an die hohe Zeit des Motorsports

Neben Rallye-Legende Walter Röhrl war auch Rudi Stohl beim Bergrennrevival am Start. Vom Motorrad bis zum ehemaligen Formel-1-Flitzer war alles am Start: historische Motorräder, Beiwagengespanne und jede Menge historische Rennboliden. Die nasse Fahrbahn nötigte die Rennlegenden leider zu einem disziplinierten Gasfuß. Bis auf zwei kleinere Crashs mit mehr oder weniger geringem Sachschaden blieb die Veranstaltung unfallfrei. "Es gibt in zwei Jahren ein Wiedersehen", versprach OK-Chef Christian Sandler von der Motorsport-Interessengemeinschaft Bad Mühllacken.

