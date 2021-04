Erinnerung an Menschenhatz: „irgendwo da liegen sie“

Trotz mehrmaligen Zuwartens konnte der diesjährige Erinnerungsabend „irgendwo da liegen sie“ mit Sigrid Horn und Katharina Stemberger nicht vor Live-Publikum stattfinden. Die Veranstaltung wurde daher als Online-Event durchgeführt - was nun jedoch den Vorteil bietet, dass auch all jene, die den Livestream am vergangenen Freitag nicht mitverfolgen konnten, dieses kulturelle Kleinod zeitunabhängig im Internet ansehen können. Außerdem werden die 45 bewegenden Minuten ab Anfang Mai auch in den Regionalsendern der Kabel-TV -Anbieter in der Bewusstseinsregion rund um Mauthausen zu sehen sein.

Seit mehr als 15 Jahren führt die perspektive mauthausen gemeinsam mit der Marktgemeinde Mauthausen jeweils im Februar eine Kultur- und Gedenkveranstaltung in Erinnerung an die Mühlviertler Menschenhatz durch. Schauspiel-Größen wie Cornelius Obonya, Werner Schneyder, Elisabeth Orth oder Harald Krassnitzer waren aus diesem Anlass bereits in Mauthausen zu Gast. Ebenso der Schriftsteller Michael Köhlmeier. Heuer wurde der eindrucksvolle Abend mit Katharina Stemberger und Sigrid Horn durch gelungene Videos der perspektive und der Mittelschule Mauthausen bereichert. Dabei kam auch Zeitzeugin Anna Hackl zu Wort.

Nachzuhören und Nachzusehen ist der Abend auf der Facebook-Seite der perspektive mauthausen, auf Youtube sowie unter www.perspektive-mauthausen.at