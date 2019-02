Erinnern an die Nacht, in der die Verzweiflung alles niederwalzte

MAUTHAUSEN. Die allgemeine Gültigkeit von Menschenrechten in Frage zu stellen, sei ein Schritt hin zum „großen Bösen“, mahnte Schriftsteller Michael Köhlmeier am Freitagabend bei einem Gedenkabend zur Mühlviertler Menschenhatz.

Veranstalter Walter Hofstätter, Zeitzeugin Anna Hackl, Michael Köhlmeier Bild: lebe

„Mensch bleiben“ in einer Zeit, in der alles aus den Fugen zu geraten droht. Unter dieses Motto stellte am Freitagabend die „perspektive mauthausen“ ihre diesjährige Gedenkveranstaltung zum Jahrestag des Massenausbruchs sowjetischer Häftlinge aus dem KZ Mauthausen und der anschließenden Menschenhatz, die unter dem Schlagwort „Mühlviertler Hasenjagd“ trauriger Berühmtheit erlangen sollte.

Dass die Menschen niemals in einem großen Schritt zum Bösen gelangten, sondern stets in vielen kleinen, von denen jeder einzelne zu unbedeutend schien, um sich darüber zu empören, stand im Mittelpunkt des Abends im Donausaal, der von zwei großen Namen des österreichischen Kulturlebens gestaltet wurde. Konstanze Breitebner und Michael Köhlmeier. Gemeinsam mit den Musikern Nikolai Tunkowitsch und Helmut Thomas Stippich führte Breitebner in die historischen Geschehnisse in der Nacht vom 1. auf den 2. Februar ein als Häftlinge aus dem Block 20 aus schierer Verzweiflung das Undenkbare nicht nur dachten, sondern es auch in die Tat umsetzten: Einen Ausbruch aus dem Konzentrationslager. Die meisten von ihnen starben bereits nach wenigen Minuten, doch einigen gelang tatsächlich die Flucht. Als die SS dazu aufrief, diese „Verbrecher zu jagen, wie die Hasen“, bezahlten auch von ihnen die meisten mit dem Leben. Nur zwölf von 500 sollten tatsächlich überleben.

Wer verhindern wolle, dass solche Gräuel sich wiederholen, müsse aus der Geschichte lernen – dazu bedürfe es eben auch des Vergleichs mit der Gegenwart. Wenn Mitleid als Grundlage jeglicher Moral zu verstehen sei, gelte es, dieses zu achten – und nicht zu schmähen, indem Begriffe wie „Gutmensch“ und „Opfer“ als Schimpfwort missbraucht würden. Kritik an Akteuren der Bundespolitik übte Köhlmeier, indem er klar gegen aktuelle Aussagen von Innenminister Herbert Kickl Stellung bezog: Die Menschenrechtskonvention „aktuellen Gegebenheiten anzupassen“ könne ja nur heißen, dass künftig unterschieden werden soll zwischen Menschen, für die diese Rechte gelten und solchen, für die das nicht der Fall sei.

Minutenlanger Applaus im voll besetzten Donausaal beendete einen Abend, der nicht unterhalten, sondern aufrütteln sollte. „Die, die Mensch bleiben wollen, sind in Österreich immer noch in der Mehrheit. Sie müssten sichtbarer werden in einer Zeit, in der das Niemals Vergessen nicht mehr opportun scheint“, sagte Walter Hofstätter, Vorsitzender der Perspektive Mauthausen, der unter anderem Menschenrechtspreisträgerin Anna Hackl und den Publizisten Hans Henning Scharsach im Publikum begrüßten durfte.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema