Man schrieb das Jahr 2000, der befürchtete Millennium-Bug war ausgeblieben und in Österreich wurde noch in Schilling bezahlt, da trat im Bezirk Perg ein junger Unternehmer aus Waldhausen das Amt des Obmanns im Blasmusik-Bezirksverband Perg an: Erhard Meindl. Heute Vormittag, 21 Jahre später, übergab Meindl bei der Generalversammlung des Blasmusikverbands im Gasthof Hader in Waldhausen das Zepter an seinen Nachfolger Georg Fichtinger. Der 29-jährige Dimbacher wird ab sofort die Geschicke der hiesigen 27 Musikvereine auf Bezirksebene verantworten.

Die 21 Jahre an der Spitze des Blasmusikverbands Perg seien eine Zeit vieler Erfahrungen und vor allem neuer Freundschaften gewesen, blickte Meindl auf seine Amtszeit zurück. „Wir hatten in der Bezirksleitung immer eine positive Stimmung. Es war stets ein Geist des Aufbruchs, der Erneuerung und des Wollens vorhanden. Nur deshalb ist es uns gelungen, so viel zu bewegen“, bedankte sich Meindl bei seinen langjährigen Weggefährten im Blasmusikverband.

Das Bezirksmusikfest bei der Landesausstellung 2002 in Waldhausen sei ebenso eines der Highlights seiner Obmannschaft gewesen wie die Ernennung zum Konsulenten der Musikpflege 2006. Höhepunkt sei jedoch das Großkonzert „Klangfarbe Granit“ in der Stiftskirche Waldhausen mit der Uraufführung eines Auftragswerks von Balduin Sulzer durch ein Bezirksauswahlorchester sowie einen Chor mit 140 Sängerinnen und Sangern vor 1200 Besuchern gewesen. Nun freue er sich darauf, das anstehende Bezirksmusikfest am 28. August in Waldhausen ganz entspannt als Zuhörer zu genießen.

Seinen Nachfolgern gab Meindl die Bitte auf den Weg, neben dem Qualitätsanspruch nie die Bedeutung der Kameradschaft aus dem Blickwinkel zu verlieren: „Erhaltet euch bitte das Gute Miteinander in der Musik“. Dies gelte auch im Zusammenwirken mit befreundeten Organisationen wie Feuerwehr und Rotem Kreuz. „Jedes Ehrenamt ist gleich viel Wert. Darauf müssen wir immer acht geben.“

Für seine Verdienste um das Musikwesen im Bezirk Perg wurde Konsulent Erhard Meindl heute nicht nur mit dem Verdienstkreuz in Gold des Österreichischen Blasmusikverbands ausgezeichnet sondern unter stehenden Ovationen auch zum Bezirks-Ehrenobmann ernannt.