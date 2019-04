Erdäpfelsuppe zum "Tag der Arbeitslosen"

FREISTADT. Anlässlich des "Tages der Arbeitslosen" am 30. April möchte die Volkshilfe Oberösterreich auch heuer wieder mit der Ausgabe von Erdäpfelsuppe auf die Benachteiligung bestimmter Personengruppen im Sozialsystem hinweisen.

"Vor dem Hintergrund des kürzlich beschlossenen neuen Sozialgesetzes haben wir Sorge, dass ohnehin finanziell schwach aufgestellte Einzelpersonen oder ganze Familien noch mehr unter die Räder geraten könnten", äußert die Freistädter Bezirkskoordinatorin der Volkshilfe beispielsweise Bedenken gegenüber der Rückbenennung der Mindestsicherung in Sozialhilfe. Sie zeigt sich besorgt, dass der Begriff "Armutsbekämpfung" im neuen Gesetz nicht mehr vorkommt und Berechnungen zufolge Kinder benachteiligt sein könnten.

Weil die Volkshilfe befürchtet, die derzeitige Notstandshilfe für Langzeitarbeitslose könnte durch eine "Sozialhilfe neu" ersetzt werden, nimmt sie den "Tag der Arbeitslosen" zum Anlass, in drei Mühlviertler Bezirken mit der Ausgabe von kostenloser Erdäpfelsuppe auf diese Sozialthemen aufmerksam zu machen. In Freistadt gibt es am 30. April Suppe und Information von 10 bis 12 Uhr vor dem Sozialmarkt in der Zemannstraße, in Rohrbach von 10.30 bis 12.00 Uhr beim Volkshilfeshop in der Bahnhofstraße sowie in Schwertberg von 11 bis 13 Uhr am Marktplatz.

