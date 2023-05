Erbschleicher unter sich: Mimusbühne zeigt "Volpone"

Raffgierig, egoistisch und kriecherisch: Diese Worte wählt der Dramatiker Ben Jonson, ein Zeitgenosse von Shakespeare, in Bezug auf sein Stück. Auf die Spitze treibt Jonson diese beißende Satire in seinem Klassiker "Volpone", das die Mimusbühne Waldhausen in den kommenden Wochen zum Besten gibt. Schauplatz ist Venedig zu einer Zeit, als es als Inbegriff der Lasterhaftigkeit und Ausschweifung galt.

Volpone (der Fuchs), dargestellt von Werner Aigner, trachtet danach, drei Zeitgenossen mit Schläue und Hinterlist auszunehmen, indem er ihnen einen Todkranken vorspielt und sie auf seinen Alleinerben hoffen lässt. Dies gelingt ihm mit Hilfe seines Dieners Mosca, gespielt von Alfons Puchner, der seinerseits nur seinen Vorteil sucht, um am Ende gut dazustehen. Das Mimus-Team widmet diese Produktion seinem langjährigen Ensemblemitglied Josef Hundegger, der im Februar unerwartet verstarb: "Johu, schau runter aus deiner Loge! Hast einen ewigen Freiplatz!"

Premiere ist am 5. Mai (19.30) im Gasthof Hader in Waldhausen. Kartenbestellung: mimusbuehne.at

