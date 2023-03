Entwicklung des Gedenkorts Gusen bleibt ein Balance-Akt

Im vergangenen Mai kaufte die Republik Österreich mehrere Grundstücke am Areal des ehemaligen KZ Gusen I sowie im Eingangsbereich der Stollenanlage „Bergkristall“ in St. Georgen an der Gusen. Mit ihnen soll die bestehende Gedenkstätte weiterentwickelt werden. In den vergangenen Monaten wurden in einem Beteiligungsprozess mit Bewohnern aus der Region, Historikern, Opferverbänden und den diplomatischen Vertretungen der Opfernationen die Grundlagen für die künftige Gestaltung festgelegt. Der ebenfalls befragte polnische KZ-Überlebende StanisLaw Zalewski brachte diese Zielsetzung gut auf den Punkt: „Die Erinnerung an die Häftlinge soll weiterleben, aber in anderer Form, (…) als natürliches Ergebnis des Erzählens und Besuchens dieses Ortes.“

Ein Zwischenergebnis dieses Entwicklungsprozesses wurde am Dienstagabend der Bevölkerung in St. Georgen und Langenstein präsentiert. Einmal mehr kam dabei die notwendige Balance zwischen Öffnen und Schützen des Areals zur Sprache. Bei allen Maßnahmen für eine Aufwertung des Gedenkortes müsse Gusen als Lebensraum begriffen werden, der ein gutes Miteinander zwischen Bevölkerung und Besuchern ermöglicht.

Für die Verantwortlichen ist klar, dass ein Ausbau des Gedenkortes auch einen erkennbaren Mehrwert für die Bevölkerung zur Folge haben muss, Etwa mit der Errichtung von Naherholungsorten, eventuell mit Gastronomie. Ein Übernachtungsbetrieb für internationale Gruppen – speziell Jugendliche – könnte ebenso eine Schnittstelle zur lokalen Bevölkerung öffnen. Für die unmittelbaren Anrainer bleibt hinsichtlich der zu erwartenden steigenden internationalen Bedeutung des Gedenkortes Gusen die Rücksichtnahme auf Privatsphäre sowie das Sicherstellen von Lärm- und Sichtschutz ein entscheidendes Anliegen. Dies aus den bisherigen Beteiligungsprozess bereits in das Konzept eingeflossen, sagt Langensteins Bürgermeister Christian Aufreiter (SP): „In den jetzt vorliegenden Plänen sind bereits mehrere Zonen mit Sichtschutz definiert.“

Digitales Erleben wird wichtig

Inhaltlich sollen in Gusen am Beispiel der angekauften Liegenschaften andere Schwerpunkte zur KZ-Geschichte gesetzt werden als in der Gedenkstätte Mauthausen. Etwa die Rolle als Industrie- und Ausbeutungsort von Zwangsarbeit. Um die Dimension des Lagerkomplexes im mittlerweile dicht verbauten Wohngebiet zu vermitteln, wird stark auf digitale Medien und Virtual Reality gesetzt. Darüber hinaus sieht das Konzept im Knüpfen von Gegenwartsbezügen eine Chance, gezielt Jugendliche anzusprechen – mit den Themen Zivilcourage, Diskriminierung und Menschenrechte. Als Zeichen des Gedenkens an die Häftlinge steht auch eine Namensänderung auf „Gedenkstätte Mauthausen-Gusen“ zur Debatte.

Die Möglichkeit, sich aktiv an der Gestaltung der künftigen Gedenkstätte zu beteiligen, sei sehr positiv aufgenommen worden, sagt Barbara Glück, Direktorin der KZ-Gedenkstätte Mauthausen: „Es ist großartig, dass so viele Personen gemeinsam mit uns an der Vision einer erweiterten Gedenkstätte Gusen arbeiten. Dieser Austausch gibt uns zahlreiche neue Impulse und das positive Feedback zeigt uns, dass dieser Prozess genauso wichtig ist wie das Ergebnis selbst.“

Als nächster Schritt werden die Ideen aus dem Beteiligungsprozess vertieft und thematisch konkretisiert Dazu finden Mitte April weitere Workshops statt. Ab dem 20. März wird zudem eine Umfrage in den Gemeinden Langenstein und St. Georgen gestartet. Bis Mitte des Jahres wird der Bundespolitik ein Masterplan vorgelegt, um daraus einen Architektenwettbewerb für die wichtigsten Zonen der KZ-Gedenkstätte in Gang zu bringen.

