Ensemble "Lala" bringt neues Album heraus

Nach eineinhalb Jahren Arbeit erscheint das neue Album "Call It Human" am 30. Juni. Die fünf Sänger haben die Zeit der Ausgangsbeschränkungen genutzt, um ein Homevideo zu der neuen Single zu gestalten. Das neue Album dringt nun in poppige Gefilde vor. Mit eingängigen Melodien, feinen Klängen und mitreißenden Rhythmen setzen die fünf Musiker in der Musikszene ein starkes A-cappella-Ausrufezeichen: "Call It Human" ist gefüllt mit gekonnten Kompositionen und feinfühligen Arrangements aus ihren Stimmen.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Grünbach Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.