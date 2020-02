Engleder neuer "eworx"-Geschäftsführer

Mario Engleder übernimmt ab März als alleiniger Entscheidungsträger im operativen Geschäft die Führung des IT-Unternehmens "eworx" mit Hauptsitz in Rohrbach-Berg sowie einem Standort in Linz. Er folgt auf Manfred Wimmer, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlässt, um sich einer neuen Herausforderung zu stellen.

Zu den bisherigen Stationen von Mario Engleder zählte neben der Raiffeisen Software GmbH in Linz zuletzt Röchling Leripa in Oepping, wo er unter anderem in der Leitung globaler Digitalisierungsprojekte des Röchling-Konzerns Führungsqualitäten bewies. "Wir freuen uns, dass wir die freie Stelle so rasch mit einem für uns optimalen Kandidaten besetzen konnten. Gemeinsam mit Mario Engleder blicken wir in eine erfolgreiche Zukunft", hieß es dazu gestern aus dem Unternehmen.