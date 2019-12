Auch in Engerwitzdorf, der einwohnerstärksten Gemeinde des Mühlviertels, hat man sich für 2020 ein Budget mit strengem Sparkurs verordnet. Die Bundesertragsanteile hätten sich in den letzten Jahren zwar gut entwickelt, diese Mehreinnahmen würden aber allein durch die Steigerung der Transferzahlungen an das Land aufgefressen.