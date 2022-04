Engerwitzdorf: Drei Serieneinbrecher auf frischer Tat ertappt

Die zwei Frauen im Alter von 50 und 51 Jahren sowie der 36-jährige Mann wurden am 6. März auf frischer Tat ertappt. Zunächst klickten nur für die 51-Jährige die Handschellen. Sie hatte versucht, in einen Baustellencontainer in Engerwitzdorf einzubrechen, und wurde schließlich auf freiem Fuß angezeigt. Ihren Komplizen gelang die Flucht. In derselben Nacht versuchten die beiden, in ein Mehrparteienhaus einzubrechen. Dabei lösten sie einen Alarm aus. Als sie es bei einem weiteren Wohnhaus in der Gemeinde versuchten, wurden auch sie erwischt. Sie hatten Diebesgut - darunter vier Fahrräder - und Einbruchswerkzeug bei sich, teilte die Landespolizeidirektion mit. Nach der Festnahme wurden die 50-Jährige und der 36-Jährige in die Justizanstalt Linz gebracht. Die Ermittler konnten ihnen zehn Straftaten nachweisen, sie sollen bei ihren Diebstählen mehr als 12.000 Euro Schaden angerichtet haben. Einen Teil ihrer Beute dürften sie bereits weiterverkauft haben.