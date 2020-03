Angesichts der weiterhin stark steigenden Anzahl der Corona-Neuinfektionen in Österreich hat der in Schwertberg ansäßige Maschinenbau-Konzern ENGEL Austria die seit Montag geltende Schließung seines Stammwerks in Schwertberg bis 15. April verlängert. Auch an den Standorten St. Valentin und Dietach werden die Produktion, Fertigung und Montage bis zum 15. April unterbrochen. Diese Maßnahmen teilte das Unternehmen am Dienstagabend mit.