Energieraumplanung soll Ausbau von PV-Anlagen lenken, nicht verhindern

Bevor in der Region Urfahr-West (u.we) Freiflächen für den Bau von Photovoltaik-Anlagen freigegeben werden, wollen die Gemeinden eine umfassende Energieraumplanung durchführen. Als Modellregion nennen die Bürgermeister den Energiebezirk Freistadt. "Es geht darum, zuerst zu planen, um dann nachvollziehbare Entscheidungen zu treffen", sagt die Geschäftsführerin der Region Urfahr-West Sigrid Gillmayr auf OÖN-Anfrage. Vorerst gibt es einen Grundsatzbeschluss der Bürgermeister. Erst zwei der neun Gemeinden haben Beschlüsse in den Gemeinderäten gefasst.

Kritik von den Grünen

Allerdings gibt es bereits Kritik von den Grünen des Bezirkes am "Stopp der Widmung für PV-Freiflächen": "Mit der so oft von der ÖVP geforderten Technologieoffenheit zur Abwendung der Klimakatastrophe ist es wohl nicht weit her", schreibt Grünen-Bezirkssprecher Rainer Lenzenweger. Er fürchtet, dass unter Berücksichtigung der notwendigen Zeiten für die Erstellung eines Energiekonzepts und anschließende Genehmigungsverfahren auf Gemeinde- und Landesebene und durch die Netzbetreiber in den kommenden vier Jahren keine Freiflächen-PV-Anlagen in Urfahr-West errichtet werden. "Obwohl dem raschen Ausbau von erneuerbarer Energie eine Schlüsselrolle beim Klimaschutz zukommt, lassen die Bürgermeister unnötig Zeit verstreichen", kritisiert er.

Solide Planung aufsetzen

Im Beschluss, eine gemeinsame Energieraumplanung aufzusetzen, gehe es keinesfalls darum, etwas zu verhindern. Man wolle für alle Seiten Planungssicherheit. Außerdem seien Photovoltaik-Anlagen auf Freiflächen nicht unumstritten. "Wir wissen, dass PV-Anlagen auch auf Freiflächen nötig sein werden. Gerade deshalb gilt es, alles in geordnete Bahnen zu lenken", sagt Gillmayr. Man wolle keinesfalls wild drauflos bauen.

Genug Lenkungsmöglichkeiten

"Noch sind wir in Urfahr-Umgebung weit weg von einem überschießenden Freiflächen-PV-Boom", sagt Lenzenweger. Die Gemeinden hätten ohnedies mit dem Flächenwidmungsplan, dem örtlichen Entwicklungskonzept, ihren Ausschüssen, dem Gemeinderat, dem Raumordnungsgesetz, dem Natur- und Landschaftsschutzgesetz und unterstützt von der Raumplanung des Landes derzeit genug Möglichkeiten, die Entwicklung zu steuern. Lenzenweger weiter: "Die zu geringen Kapazitäten des Stromnetzes sind ein weiterer Faktor, der für die kommenden Jahre einen überschießenden Ausbau von Freiflächen-PV verhindert." Jedenfalls befürworte man auch seitens der Grünen nur dann einen Ausbau von Photovoltaik auf Freiflächen, wenn die Kriterien der PV-Strategie des Landes eingehalten werden.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Thomas Fellhofer Lokalredakteur Mühlviertel Thomas Fellhofer