Endlich wieder Musical-Zeit

Alles wird nun den Aufgaben in den Bereichen Schauspiel, Gesang, Tanz, Chor und Musical-Band untergeordnet, um eine abendfüllende Musicalversion der Geschichte von Jules Verne auf die Bühne der Messehalle Freistadt zu bringen.

Rund 170 Schülerinnen und Schüler werden in zwei Besetzungen mitwirken. Auch die Kulissen und das Bühnenbild wurden von den Schülern im Werk- und Zeichenunterricht angefertigt. Gespielt wird am 10., 11., 15., 16., 17. und 19. Juni in der Messehalle.

Karten: unter www.oeticket.com oder in der Schule.