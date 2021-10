Endlich wieder Maturaball

Die Schülerinnen und Schüler der fünften Jahrgänge haben eine Vielzahl an Attraktionen vorbereitet, um ihrem Publikum eine rauschende Ballnacht bieten zu können. Einlass ist ab 19 Uhr 30. Karten gibt es im Vorverkauf an der Schule oder in allen Ö-Ticket-Verkaufsstellen.