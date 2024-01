Endlich Tabellenführer: Mühlviertel Volleys belohnten sich für Reisestrapazen

Freude nach dem Sieg in Innsbruck

Im Bundesliga-Nachtragsspiel gegen TI-Schuh-Staudinger-volley/2 feierten die Mühlviertel-Volleys am Sonntag einen glatten 3:0-Erfolg. Aufgrund der langen Anreise verlief der erste Satz noch einigermaßen holprig. Erst beim Stand von 15:15 konnten sich die Mühlviertlerinnen mit einer Serviceserie von Topscorerin Paulina Surowka absetzen und den ersten Satz mit 25:21 gewinnen. Danach klappte das Zusammenspiel deutlich besser: Zuspielerin Anna Trauner setzte vor allem die Mittelblockerinnen Jana Pilz und Marie Lühle für Schnellangriffe ein.

So gingen die weiteren Sätze mit 25:22 und 25:10 ebenfalls klar an die Gäste, die nun auch die Tabellenführung übernehmen konnten. "Das verdiente Zuckerl für diesen anstrengenden Tag ", so Sportchef Trauner.

