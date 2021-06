"Endlich singen wir wieder": Vorfreude in der Musikmittelschule Freistadt

Freude und Erleichterung herrschen bei den Schülerinnen und Schülern der 4c- und der 4d-Klasse der Musikmittelschule Freistadt. Denn seit Bekanntgabe der jüngsten Lockerungsmaßnahmen ist gewiss, dass heuer schulische Abschlussabende durchgeführt werden dürfen.

"Wenigstens noch einmal gemeinsam vor Publikum singen!", war der große Wunsch, den die Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen in den vergangenen Monaten hatten. Nachdem schon im Vorjahr kein Schul- und auch kein Klassenkonzert stattfinden konnte, musste zunächst auch das für heuer geplant gewesene Schulmusical abgesagt werden. Sehr zum Leidwesen der Schülerinnen und Schüler der vierten Klassen, die sich große Hoffnungen auf eine Hauptrolle in diesem Musical gemacht hatten.

Auch für die Lehrerinnen und Lehrer der Musikmittelschule ist es ein Anliegen zu zeigen, was in vier Jahren musikalisch und schauspielerisch gelernt wird. Und von diesem Anliegen hat man sich nicht so mir nichts, dir nichts verabschiedet. Also wurden in den vergangenen Wochen völlig neue Wege beschritten, um den Schülerinnen und Schülern zu ermöglichen, ihre Talente auf der Bühne zu präsentieren.

Bei der Herstellung der Kulissen wurde selbst Hand angelegt. Bild: MMS Freistadt

Anstatt ein fertiges Musical anzukaufen, schrieben die Schülerinnen und Schüler selbst das Libretto für ein Abschluss-Musical und bauten darin ihre Lieblingslieder aus vier Jahren Musikmittelschule Freistadt ein. Darüber hinaus wurden Kulissen gemalt und Kostüme organisiert. Eine große Herausforderung bildeten freilich die Sprech-, Band- und Liederproben, ohne die ein Musical nicht einstudiert werden kann. Speziell die Chorproben erwiesen sich als sehr problematisch, weil anfangs nur im Freien gesungen werden durfte.

Am Donnerstag geht es los

Aber nun ist alles unter Dach und Fach: Die Schulgemeinschaft fiebert bereits den Aufführungen entgegen. "Opas Reise" und "Sing!" heißen die Musicals, die am 17. und 18. Juni (19.30 Uhr) im Salzhof aufgeführt werden. Platzkarten für die beiden Aufführungen sind in der Musikmittelschule erhältlich. Der Eintritt ist frei, jedoch müssen sich alle Besucher vorher registrieren und einen 3-G-Nachweis erbringen.