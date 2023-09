Endlich ein Schulbub! Gabriels große Vorfreude auf den ersten Schultag

Seine Schultasche hat Gabriel Killinger bereits zu Ostern bekommen. Mit ihr wird er heute zum ersten Mal den Weg in die Volksschule antreten.

Für elf Burschen und acht Mädchen beginnt heute an der Volksschule Pergkirchen das Abenteuer Schule. Einer der jüngsten unter den Tafelklasslern ist Gabriel Killinger. Am 20. Juli feierte er seinen sechsten Geburtstag. Auch aus diesem Grund mischt sich in die Vorfreude auf den Schulbeginn bei ihm ein wenig Nervosität. "Seit ungefähr zwei Wochen merkt man, dass die Anspannung schon ein wenig steigt", sagt Gabriels Mama Carina.

Dass die Vorfreude meistens aber doch überwiegt, hat auch mit der dunkelblauen Schultasche zu tun, die Gabriel beim Fototermin mit den Mühlviertler Nachrichten voller Stolz präsentiert. Bereits heuer im Jänner hat er sich das Exemplar mit dem Raumschiff bei der großen Schultaschen-Ausstellung der Firma Pössenberger in Perg ausgesucht. Nach Hause geliefert hat die Schultasche inklusive einer Federschachtel und eines Schüttelpennals für Stifte schließlich der Osterhase. "Das Raumschiff kann man mit einem Magneten überall auf der Schultasche draufpicken", erklärt Gabriel.

Ein weiteres Detail: Bei Dunkelheit werden die darauf abgebildeten Sterne zu kleinen Reflektoren. Ein Sicherheitsaspekt, der vor allem Gabriels Eltern beeindruckt: "Man merkt jetzt schon, dass die Tage rasch kürzer werden und es nicht mehr lange dauern wird, bis es in der Früh auf dem Weg zum Schulbus noch dunkel sein wird. Da sind diese Reflektoren ein willkommener Zusatznutzen."

Was ihn ab heute in der Schule erwarten wird, weiß Gabriel schon ziemlich genau: "Meine Lehrerin. Die heißt Frau Kurzmann!" Unter ihrer Anleitung wird der Schulanfänger bald lesen, schreiben und rechnen. Hoffentlich Seite an Seite mit seinem besten Freund Moritz. Den wünscht sich Gabriel nämlich als Sitznachbarn.

Allzu lange wird der heutige Schultag für Gabriel und seine Klassenkameraden aber noch nicht dauern. Eine Stunde Kennenlernen ist mit der Klassenlehrerin veranschlagt. So richtig durchgestartet wird wohl erst morgen: Dann wird Gabriel kurz nach sieben Uhr auch zum ersten Mal mit dem "großen" Linienbus den rund drei Kilometer langen Weg zu seiner Volksschule antreten. "Darauf freue ich mich schon. Das wird bestimmt super."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Bernhard Leitner Lokalredakteur Mühlviertel Bernhard Leitner

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Perg Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.