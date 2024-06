EM in Julbach: Mit dem Berg haben manche noch eine Rechnung offen

Ob mit 240 km/h um den "Alex-Corner" oder von 170 auf 30 abbremsen in der "Loisi-Reib" – die Bergrennstrecke in Julbach hat es in sich. Nach Landshaag steht nun das zweite Motorsport-Wochenende im Oberen Mühlviertel an: Der MSC Julbach veranstaltet das Bergrennen für Motorräder und Seitenwagen von 15. bis 16. Juni. Wie in den Vorjahren zählen die Läufe in Julbach zur Europameisterschaft, zusätzlich werden Rennen zur Staatsmeisterschaft und Läufe mit historischen Motorrädern durchgeführt. Ebenfalls findet die FIM-Vintage-Europameisterschaft in Julbach statt, eine Europameisterschaft für historische Motorräder und Seitenwagen. Gefahren wird auf der extra für das Rennen abgesicherten Strecke von der Filzmühle nach Vorderschiffl, einer kurvenreichen Bergstrecke mit langgezogenen sowie engen Kurven und einer langen Zielgeraden. Dazu werden wieder hunderte Schaltafeln und Strohballen angekarrt. Von den Wiesen entlang der Strecke haben die Zuschauer die Möglichkeit, große Teile der Strecke hervorragend einzusehen. In den Rennpausen können die Zuseher mit dem Shuttlebus andere Bereiche der Rennstrecke erreichen.

Junge drängen nach

"Bekannte Namen wie Andreas Gangl und Wolfgang Gammer fehlen leider heuer. Es drängen aber starke Rennfahrer nach und wollen Jagd auf den Streckenrekord machen", freut sich Bernhard Deschka von der Rennleitung auf spannende Heats. "Eine Sensation wäre, wenn Maurizio Bottalico nach seinem schweren Sturz mit Oberschenkelbruch in Landshaag an den Start gehen könnte, das entscheidet sich in den nächsten Tagen. ,Brutalico‘ ist eine Macht, er hat im letzten Jahr den Streckenrekord deutlich verbessert und meint, da geht noch was", hoffen die Rennchefs auf grünes Licht vom Arzt. "Aus dem Mühlviertel haben wir wieder über 20 Starter, einige auch aus Julbach. Besonders stolz sind wir, die aktuell stärkste Bergrennfahrerin Österreichs, Svenja Wurm aus Julbach vom eigenen Verein, am Start zu sehen", freut sich MSC-Obmann Michael Hölzl über die regionale Schar an Fahrern. Wurm will erneut die schnellste Frau am Berg sein und wird ihre 636er-Kawasaki entsprechend gen Vorderschiffl prügeln: "Julbach ist so motorsportnarrisch, es herrscht immer eine besondere Stimmung. Als heimische Starterin macht es da doppelt Spaß", sagt die 24-Jährige, die seit 2018 auf dem Bike sitzt. Während Vater Willi selbst den Berg auf zwei Rädern bezwingt, durchlebt die Mama dabei doch bange Minuten, wie Svenja gesteht.

Auch ein Showprogramm gibt es am Renntag: "Heuer kommen die Drifter Manuel Schiemer und Nino Plutsch aus Niederösterreich zu uns. Außerdem sind wir an einem Fahrer dran, der die gesamte Strecke auf dem Hinterrad fahren will", erzählt der Obmann.

Starkes Starterfeld

Das Starterfeld ist wieder extrem stark. Die Italiener sind wieder in der Favoritenrolle, aber die Elite aus Europa wird um die Podestplätze kämpfen und ihnen den Sieg auf keinen Fall schenken. Lokalmatador aus dem angrenzenden Bayern ist Markus Besendorfer aus Grafenau, der mit zwei Motorrädern als Doppelstarter am Berg antritt, sowie das Ehepaar Helga und Peter Gierlinger aus Kirchweidach mit ihrem Seitenwagengespann. Der zeitliche Ablauf der Veranstaltung beginnt mit einem Training am Samstag, 15. Juni, ab 12 Uhr und am Sonntag, 16. Juni, ab 8 Uhr, das Rennen startet am Sonntag um 12.30 Uhr.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper