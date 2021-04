Harte Wochen stehen Pendlern sowie den Anrainern der Pleschinger Landesstraße bevor: Von 30. April bis voraussichtlich 21. Juli wird nämlich die B3 wegen Sanierung der sogenannten Flutungsbrücke auf Höhe des Kraftwerks Abwinden/Asten in Einbahnsystem geführt: Der Verkehr in Richtung Linz wird in dieser Zeit über Gusen, St. Georgen und Luftenberg umgeleitet. Der Verkehr in Fahrtrichtung Perg kann die Baustelle weiterhin auf der B3 passieren.